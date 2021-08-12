今天在大聯盟場上天使以2：10不敵藍鳥，此系列戰最大的焦點就是大谷翔平與小葛瑞洛(Vladimir Guerrero Jr.)間的強打對決，在昨天的雙重戰中兩人只各敲出1安，合計吞了8K，對他們的實力來說有失水準，而今天他們又再度碰頭。

They keep on coming for Shohei Ohtani 💣



3️⃣8️⃣ (via @MLB)pic.twitter.com/TGgKOnRFki — SportsCenter (@SportsCenter) August 12 2021

雖然天使最後以敗戰收場，但在個人表現上大谷翔平這回壓過小葛瑞洛，今天他敲出睽違14場的全壘打，也是他本季第38轟，目前領先小葛瑞洛35轟有3支，繼續保有全壘打王地位，大谷翔平總計3打數1安打貢獻2分跑回1分，吞下1次三振選到1次保送。

而雖然藍鳥瘋狂攻下10分，但打擊率破3成的小葛瑞洛完全沒有貢獻，他今天4打數無安打，僅選到1次保送，打擊率稍稍下滑到.311，當然數據上還是非常夠水準，但連同昨天的雙重賽，23局的比賽中他僅敲出1安打，表現有失水準，也沒能趁機超越大谷。

不過藍鳥其他人則完全爆發，第3局小古瑞爾(Lourdes Gurriel Jr.)和「春天哥」史普林格(George Springer)各敲1發陽春炮，取得2：0領先，下半局天使靠大谷翔平的2分炮追平，但此後就沒有再得分。接著第5局藍鳥狂攻5分，賀南德茲(Teoscar Hernández)轟出滿貫炮徹底拉開比數。

第8、9局藍鳥繼續追加分數，史普林格手感火燙在9局又貢獻了陽春炮，此戰他4打數2安打貢獻2分，獲得1次保送2次三振，賀南德茲則是5打數2安打貢獻4分，吞下2次三振，兩人目前的打擊率都相當出色，也讓天使先發投手邦迪(Dylan Bundy)吃足苦頭，僅投4局就挨3分退場。

反觀藍鳥先發投手馬諾亞(Alek Manoah)僅挨了大谷翔平全壘打，投6.2局飆出11K拿下勝投，自責分率是2.59，接替的兩位投手也都成功守住沒有失分，對藍鳥來說這是一場漂亮的勝利，唯獨小葛瑞洛仍處於低迷狀態，在個人表現上輸給大谷翔平，但相信以他的身手很快就能找回狀態！