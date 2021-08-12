受到本土疫情衝擊，位在永康街34號的「豊賀大酒家」將在本月29日熄燈！負責人林敬堯今凌晨在臉書宣布關店消息，並表示雖然餐廳的店面收起來了，但豊賀大酒家未來將以跨界合作、產品開發等方式，讓品牌用不同形式繼續走下去。

豊賀大酒家的負責人林敬堯今天凌晨在臉書宣布，入行20年，在永康街待了10年，如今要以餐廳老闆的身分告訴大家，8月29日「豊賀大酒家」將劃下句點。

林敬堯透露，創業10年來，沒有背景的他，無論事業還是人生都起起伏伏，為了證明給爸爸看，兒子也可以在餐飲界闖出名堂，所以面對再大的打擊與困難，他都不會逃避，而是努力解決，而這波本土疫情著實始料未及，但他仍舊努力想辦法生存。

林敬堯指出，這波疫情讓他重新思考人生順序，在台北打拚16年，好像也該回家讓自己喘口氣了，調養身體、陪伴在台南的家人。而這段期間也讓他餐飲業產生更多不同的想法，以前只想說要把店越開越大，如今他發現品牌創意才是最重要的核心。

林敬堯也說，未來豊賀大酒家少了餐廳的實體空間，但不會就此消失，品牌接下來會用不一樣的形式走下去，其中包括跨界合作、產品開發等，各種可能性都有。最後也感謝大家一直以來的照顧。