52萬劑AZ疫苗今日下午抵台。行政院發言人羅秉成今日於政院記者會表示，這批疫苗在完成封緘檢驗後，就會撥配施打，而疫苗接種率目前已達38％，8月中前有望突破40％。

羅秉成指出，近期變種病毒肆虐，許多國家面臨疫苗短缺，疫苗缺貨問題更加嚴重，比如越南在5月跟BNT簽購3100萬劑，到7月只到貨9萬劑，澳洲5月採購莫德納疫苗2500萬劑，9月才能取得100萬劑。

行政院發言人羅秉成（行政院提供）

羅秉成說，指揮中心費盡心力爭取疫苗，8月8日當天約10萬劑莫德納疫苗從盧森堡運送抵台，8月12日又將有52萬劑AZ疫苗從泰國運送抵台，待完成封緘檢驗後，即撥配給國人施打。

羅秉成表示，加上這批52萬劑疫苗，台灣所取得的疫苗已累計超過1千萬劑，國外疫苗得來不易，所以才得發展國產疫苗。指揮中心昨日已宣布將國產疫苗做為第六期接種疫苗，意願登記制明天中午為止。

羅秉成指出，目前已登記高端疫苗人數已超過1百萬，8月16日，也就是下周一起即可開始預約接種，疫苗不分國內外都會打在人身上，政府會把關安全性，請國人放心。

羅秉成說，疫苗預約平台建置及推動非常快，原本疫苗接種率設定7月底達25％目標，目前已達38％，8月中前可望突破40％。