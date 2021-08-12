台中市議員周永鴻邀集市府相關現場會勘，爭取拓寬「牛屎崎」瓶頸路段。（周永鴻服務處提供／王文吉台中傳真）

台中市神岡區厚生路東向浮圳路道路又稱牛屎崎，是神岡各里交通必經道路之一，但道路瓶頸處十分狹窄，寬度不到3公尺。市議員周永鴻為改善行車安全邀集市府相關現場會勘，爭取拓寬路段。

周永鴻說明，厚生路東向浮圳路道路地方慣稱牛屎崎。牛屎崎地理位置在神岡中間，過去就是神岡交通要道，現在仍連接神岡溪洲、庄後與其他各里。

但周永鴻指出，牛屎崎將近100公尺路寬僅2.5至3公尺，只能勉強讓1台車通行，對向車輛無法會車，形成交通瓶頸。他因此在議會提案，並在今天邀集市府新工處等相關單位現場會勘，希望瓶頸處能爭取拓寬至7到8公尺，讓此處要道行車更方便。

庄後里里長林吳春蘭表示，地方鄉親長期反映牛屎崎道路狹窄問題，而且瓶頸處與旁邊私人土地有至少兩公尺的高低差，也對行車造成威脅。希望此路段能拓寬，改善地方交通。

新工處表示，厚生路東向浮圳路道路瓶頸處一側用地涉及神岡浮圳文化景觀，若要拓寬會先往另一側延伸。會涉及溝心段兩筆私人土地，需要和地主協調徵收意願。