在世界宗教博物館6樓特展室展出的「神隊友巴士」特展，滿滿浪漫氛圍。（圖由世界宗教博物館提供）

世界宗教博物館館長馬幼娟說明「神隊友巴士」特展緣起及核心精神。（圖由世界宗教博物館提供）

展出已故行政院長孫運璿寫給夫人的情書，著名學者林語堂送夫人別針的照片，民眾投件的情詩等信物。（圖由世界宗教博物館提供）

搭配數位科技，可求到傳說相當靈驗的台中樂成宫姻緣籤詩。（圖由世界宗教博物館提供）

搭配數位科技，可求到傳說相當靈驗的台中樂成宫姻緣籤詩。（圖由世界宗教博物館提供）

位於新北市永和區的世界宗教博物館，將自8月14日七夕情人節起至明年2月20日，推出年度大展：生命教育特展「神隊友巴士『愛戀←→婚姻』線．世界愛神請帶路」。邀請有緣人展開以「愛」為主軸的巴士之旅，一窺各國有趣的愛情神話人物，不同文化信仰的愛戀之神，一網打盡求子助孕神明，還能留下愛的箴言，摺出心型花語愛情印記，沉浸在愛情為生命帶來的感動，浪漫指數破表！

14、15日慶祝開展，館方準備具有深深祝福之意的迎賓好禮，由台北市大稻埕霞海城隍廟月老加持的姻緣紅線，及2小瓶解壇城「護身金剛沙」，寓意串聯美好幸福，要送給購票入館參觀特展的民眾，限量99份。

世界宗教博物館館長馬幼娟表示，宗博館之前舉辦過「愛與勇氣」兒童展、「樂齡天團展」，今年適逢館方即將滿20歲，如同即將獨立展開嶄新旅程的成年人，面臨的第一大課題，正是尋覓人生伴侶與建立家庭的過程，遂以「愛」為主題規劃這次特展。網羅西方神話與東方的民間信仰，陪伴大家走過相識、相知、步入禮堂，到成家與養育子女所經歷的甜蜜與責任，期待從尊重、包容、博愛出發，建構正向的家庭關係。

通往幸福的途徑很多，就像一趟未知的公路之旅，即便有「天界」神隊友的祝福，還是要靠「人間」神隊友相互扶持，才能走向幸福的下一站。展覽由巴士之旅發想，從5個站牌景點出發，延伸到神隊友應具備的5大特質，還有「愛的提醒」，貼心給予叮嚀。

世界宗教博物館展示蒐藏組主任卓靜美表示，第1站「愛神候車亭」，看女神維納斯如何在愛的世界中跌撞摸索，看愛神邱比特如何發射金箭、成就佳偶；第2站「月老樹屋」，看台灣男女為何趨之若鶩走訪各大月老廟，祈求月老牽起姻緣；第3站「伽摩花園」，看印度愛神「伽摩」的定情信物，見證墜入愛河的砰然時刻。第4站「大國主夫婦村」，看日本神道教的大國主夫婦如何履行承諾、承擔責任，為平民百姓提供「相愛容易相處難」借鏡；第5站「伊雪爾瀑布」，馬雅繁衍女神「伊雪爾」，藉著助孕吉祥物，闡述新生命帶來的喜悅與無限可能，讓因愛而起的美好代代延續。

卓靜美說，展場展示日本神道教、中國傳統、印度教、猶太教、基督教婚禮的禮服、婚禮聖物，突顯婚禮的神聖性。還有已故行政院長孫運璿寫給夫人的情書，著名學者林語堂送夫人別針的照片，民眾投件的情詩與羽毛信物，也介紹台灣10座供奉月老的寺廟，展出姻緣供品小物。

不能錯過的是有趣又好玩的5大互動區，「金句留言區」，分享獨有的愛情箴言。「千里傳情區」，在樹屋中寫下名信片，投入不同課題的姻緣信箱中，由博物館為您傳情；樹屋外，搭配數位科技，可求到傳說相當靈驗的台中樂成宫姻緣籤詩。「花現初心區」，以浪漫的花語色紙摺出愛心，讓人瞬間少女心噴發。「心心相印區」，用代表豐足的福槌蓋下心型印記，留下愛的記錄。「編織愛河區」，以不同顏色的毛線編織出專屬的愛情線，歡迎大家到場享受浪漫氛圍。