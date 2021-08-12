位在花蓮衛福部玉里醫院院長王作仁（左3）與慈濟科技大學校長羅文瑞（右3）簽訂人才培育合作意向書，透過產學合作方式，補助50名原住民、新住民子女就讀護理專班。（羅亦晽攝）

全台護理人力短缺，慈濟科技大學多年前即成立原住民公費護理專班，培養更多人才，近年更將觸角延伸至新住民，由於中央近年力推長照2.0，花蓮南區偏鄉醫院人力招募更加困難，衛福部玉里醫院鑑此與校方產學合作，將招收50名原住民及新住民護理公費生，畢業考取護理師證照後，即可進入玉里醫院服務，保障「畢業即就業」，盼紓解家鄉「護理荒」。

慈科大自1996年起，設立五專部護理科原住民專班，提供學費全免福利、保障工作資格，專班學生經5年教育及實習，考取護理師證照後，即能進入慈濟醫院工作，鼓勵在地原住民子女就讀，近幾年更將此福利觸角延伸到新住民子女，藉此培育更多護理人才。

位在花蓮南區的玉里醫院，近年配合長照轉型，需要更多人力，有鑑於此，12日與慈科大簽訂人才培育合作意向書，由玉里醫院院長王作仁與慈科大校長羅文瑞完成簽署儀式，未來將比照慈科大原住民專班模式，透過產學合作，由院方出資，補助50名原住民、新住民子女就讀。

王作仁說，院內有許多優秀的原住民及新住民護理師，為鼓勵更多原住民、新住民子女就讀，在立委傅崐萁服務處牽線下，成功與慈科大產學合作，成立公費專班，待他們考取護理師證照後，即可到玉里醫院工作5年，保障就業，盼能藉此在地學子無後顧之憂接受教育，照顧病人之餘，還能就近照顧家人。

羅文瑞表示，護理人力全國缺乏，衛福部提供公費方式，讓學生安心就讀，畢業保障就業，對弱勢家庭來說，是很好的管道，加上花東高齡化嚴重，在學期間除培養學生護理專業外，亦會加強長照相關知識，讓他們未來能多元發展。

立委傅崐萁服務處長陳文卿則表示，希望此次協助牽成設立的公費專班，能替花東留下更多優秀護理人才，讓縣民得到最好的照顧。