疫情衝擊各項經濟活動，工商協進會理事長林伯豐12日當面向行政院副院長沈榮津直言，經濟的復甦有賴直接有感的減稅，並建議政府階段性檢討調降營所稅、營業稅、貨物稅、地價稅及房屋稅，以及取消未分配盈餘課稅。

工商協進會12日因疫情限制集會人數，以視訊方式召開會員大會，沈榮津則以貴賓身份與林伯豐同框。

林伯豐在致詞時指出，因疫情急速爆發，政府實施三級警戒衝擊到各項經濟活動，截至7月底實施無薪假公司增加至4388家、人數達5萬6687人，企業界與民眾期盼政府提供更多紓困措施，以度過疫情難關，並當面向沈榮津提出兩大建議。

一是，林伯豐直言，經濟的復甦有賴直接有感的減稅，因此建議階段性檢討調降營所稅、營業稅、貨物稅、地價稅及房屋稅，以及取消未分配盈餘課稅。

二是，林伯豐指出，培植新創事業是台灣經濟永續的生力軍，建議在此艱困時刻擴大輔導新創事業，包括透過提供租稅優惠與投資抵減鼓勵企業投資新創事業。同時，比照過往006688方案，提供租金優惠，及扣抵承購土地價款之優惠。還有改革技職教育，加強產、學、研的互動與合作，向下扎根培育創業、創新、創意的人才。