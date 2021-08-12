第2季起訂單出貨受全球缺櫃影響遞延、原物料及運價成本明顯拉升，岱宇(1598)上半年營運受到部分干擾，上半年合併營收66.12億元、稅後淨利3.09億元、EPS2.49元，較去年同期成長59.10％、61.82％、40.68％。岱宇指出，隨著台幣匯率趨穩走貶，有助於減輕匯率波動影響，目前針對成本上升已啟動產品漲價，有助於挹注未來整體營運正面效益。

岱宇上半年SOLE、XTERRA、SPIRIT品牌比重分別為52％、17％、18％，此外，上半年受原物料、運價成本上漲逾10％，使得2021年上半年整體毛利率、營業利益率分別為35.20％、7.90％，集團亦已針對下半年各品牌產品啟動5~15％漲價策略，待漲價效益顯現後，將對營運有正面的幫助。

展望第三季，岱宇指出，旗下各品牌主要客戶已明顯加大拉貨力道，有信心帶動集團單月營收表現隨著步入傳統旺季下展現良好向上力道，岱宇亦積極配合搶櫃策略，加速反映各品牌因應原料、運輸成本漲價訂單出貨認列，目前客戶下單力道仍強，樂觀看待第3季營運。