校長曾俊堯表示，媽厝是縣內唯三擁有游泳池的學校，但礙於防疫規定泳池遲遲不能開放，好在福興國中競技龍舟隊的組長楊智安給予協助，安排至他們平時練習的福鹿溪做訓練。（曾俊堯提供／吳建輝彰化傳真）

這個周六就要上場比賽，但才剛微解封不久，所以學生僅能用有限的時間加緊練習，就算大雨來臨也不願放棄，想把握時間將比賽狀態調整到最好。（曾俊堯提供／吳建輝彰化傳真）

曾俊堯說，比賽就算下雨也會照常舉行，也算是給孩子一個最好磨練的機會。（曾俊堯提供／吳建輝彰化傳真）

國手在奧運場上精彩的表現，帶起一波運動熱潮，許多民眾趁著微解封到球場上揮灑汗水，而來自彰化溪湖媽厝國小的輕艇小將們，看著同樣是國小就開始練習的國手張筑涵，靠著輕艇滑進奧運，小將們不畏風雨在福鹿溪上練習，為了本周的全國輕艇賽練習，希望有朝一日也能滑進奧運。

我國輕艇好手張筑涵從國小6年級開始接觸輕艇，國中開始正式訓練，而媽厝國小的小小輕艇小將們，也希望能跟張築涵勇闖奧運一樣，在福鹿溪上賣力著揮舞著手中的船槳，奮力的為比賽做準備，因為疫情所有小將們已經許久未碰輕艇，但體能訓練仍不中斷，每周配合教練在家線上練習，好讓體能能保持在最佳狀態。

校長曾俊堯表示，媽厝是縣內唯三擁有游泳池的學校，但礙於防疫規定泳池遲遲不能開放，好在福興國中競技龍舟隊的組長楊智安給予協助，安排至他們平時練習的福鹿溪做訓練，礙於防疫規定學生們也都戴上口罩，而學生的安全現場也都有專業教練與老師在旁協助。

曾俊堯說，這個周六就要上場比賽，但才剛微解封不久，所以學生僅能用有限的時間加緊練習，就算大雨來臨也不願放棄，想把握時間將比賽狀態調整到最好，且比賽就算下雨也會照常舉行，也算是給孩子一個最好磨練的機會。

曾俊堯說，本周六在台東活水湖舉辦的全國賽，有信心可以再創佳績，媽厝去年7月全國輕艇競速錦標賽奪下200公尺單人艇冠軍、少男組和少女組團體錦標亞軍，除了辛苦的選手之外，也要感謝地表最強大的後援會，幫忙載運船艇與陪伴，還有紀上洋教練，相信媽厝可以將冠軍拿回彰化的。