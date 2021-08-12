去年爆發的新冠肺炎疫情讓航運供應鏈陷入緊繃，全球缺櫃、塞港事件不斷上演，至今仍未趨緩，有專家點出，供應鏈難以負荷終端需求暴增，加上港口基礎設施老舊，讓情況更加惡化，使得貨櫃航運面臨65年來的最大危機，目前全球有超過350艘貨輪卡在港口動彈不得，甚至傳有航運商親自派人維修港口，以加速卸貨的效率。

英國金融時報報導，過去雖然曾因氣候狀況、旺季等原因出現港口壅塞，但新冠疫情帶來的風暴已讓航運陷入史上最大危機，更凸顯該產業投資不足的問題，高需求與基礎設施老舊讓一切變得相當嚴重。

對此，航運諮詢公司Transport Intelligence執行長John Manners-Bell指出，「過去一年來，許多港口已不堪負荷，迫切需要投資更新建設，事實上供應鏈中的每個部分都處在臨界點，你無法責怪航運商、貨運商甚是代理商，因為即使是微小的需求變化都會對下游產生巨大影響。」

物流業者Kuehne+Nagel提供的即時數據顯示，目前全球有高達353艘貨櫃輪卡在港口外無法卸貨，是年初的2倍，例如美國主要港口洛杉磯港和長灘港，目前就有22艘貨輪在港外等待，預估需要等待12天才能進行卸貨作業。

全球航運市占第二大的地中海航運（MSC）執行長Soren Toft就表示，「事實上在全球貨物劇烈增加前，港口就已存在問題，只是設施老舊與容量限制的狀況，在疫情期間被凸顯出來。」

由於塞港狀況已嚴重影響進出口時程，迫使部分航運商加入修復港口的行列，並讓自家船隻能獲得優先處理權，投資管理公司Macquarie高級主管Gabrielle Dale就表示，「現況讓航運集團願意成為投資碼頭基礎設施的合作夥伴，以提高港口滿足大量需求的能力。」

儘管如此，貨櫃航運專家Marc Levinson則提醒，評估港口投資需要非常謹慎，「若供應鏈因此出現重大改變，等到疫情結束後，消費者需求再次出現反轉，情況可能再出現變化。」