新北市一對未成年小情侶，前年在夾娃娃店內見四下無人，突然「性」起，在機台前上演活春宮，不料全程被監視器拍下後，遭人傳到臉書供人觀賞，新北地檢署查出2名男性散佈者，其中一名陳姓男子賠償7萬和解，獲得緩起訴，另一名黃姓男子未與受害人和解，被依違反兒少性剝削防制條例起訴。

據了解，這對小情侶事發當天躲在娃娃店內角落啪啪，卻沒注意到店內有監視器，以致過程全都入鏡被拍下，影片過不久就在臉書流傳。

據檢方調查，陳、黃2男互不相識，也不是夾娃娃店裡的員工，卻各自將這段片上傳到臉書頁面上，讓網友下載觀賞，檢方找到他們時2人同時辯稱，自己也是間接取得這支影片，但坦承散佈影片，陳男在偵辦時認罪，與受害人家長以7萬元和解，因而給予緩起訴1年，並向國庫支付1萬元，黃男因未與家長和解，被依違反兒少性剝削防制條例起訴

由於2男並非直接從娃娃店內的監視器取得影片，檢方仍在追查監視器畫面外洩是否與夾娃娃店有關，將揪出背後真正黑手。

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