「後庄埤」原是農田灌溉埤塘，位於斗六市芭蕉溪下游，是個牛軛湖狀的水塘。（周麗蘭攝）

雲林縣可望增添新景點！斗六市龍潭里馬蹄狀的「後庄埤」原是農田灌溉埤塘，獲水利署核定水環境計畫，加上縣府配合款，將挹注近1億元打造成人行步道、休閒空間、親子遊憩區，明年底完工，將成為斗六市特色景點。

「後庄埤」是芭蕉溪的集水區，位於雲林科技大學附近，前雲林農田水利會設置水閘門，灌溉區域廣達360公頃，農民俗稱「六孔仔」。

狀似馬蹄的後庄埤環繞著農田，中間區域有一大片落羽松，景緻相當美，但因功能只有蓄水與灌溉，雜亂處容易被濫倒垃圾，相當可惜。

雲林縣府向水利署爭取「後庄埤滯洪排水設施環境改善計畫」獲核定，使閒置空間再利用並增設景觀設施，將分一、二、三期打造兼具蓄洪、灌溉的生態保育自然空間，縣府12日對龍潭里民舉行說明會。

該工程第一期5397萬元，將改善重現基地生態，設置人行空間；第二期1700 萬元，設置兒童遊戲設施，增加親子共融空間；第三期2850萬元，設置散步道、景觀橋、護岸的串聯。

縣長張麗善表示，後庄埤原本是低窪的地方，只要經過整修改善，將會是一個非常美麗的地方，價值完全不一樣，讓斗六市符合雲林首善之都的稱號。

出席說明會的還有斗六市長林聖爵、立委林文瑞，林文瑞表示，後庄埤從此不只有灌溉功能，將提升為水環境，貼近居民的生活，提升斗六市民的生活品質，這是這次工程的最大意義。