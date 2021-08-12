84歲的吳姓婦人罹患輕微失智症狀，平時仍會到附近土地公廟幫忙打掃，日前她欲返家時，卻一時忘記家該往哪裡走，熱心民眾得知後報警求助。員警到場後，眼尖發現婦人身上衣物繡著一個似曾相識的姓名，仔細翻找群組資料，果然發現吳姓婦人過去曾有走失紀錄，當時幸有細心的同仁建檔，讓員警能夠迅速將婦人護送返家。

台中市警第三分局東區分駐所巡佐林榮祥、警員陳世勛，日前獲報前往東區樂業路協助迷失老婦人，84歲的吳姓婦人向警方說，自己平時經常會到住家附近的土地公廟走走、幫忙打掃，當她想回家時，卻因為下雨天色較為昏暗，讓她一時分不清楚東南西北，想回家也找不到方向。

員警和她對話時，眼尖發現其身上衣物繡著一個相當眼熟的姓名，循著印象翻找群組記事本確認，果然發現吳婦一年前也曾走失，幸當時同仁將其相關資料建檔，才得以獲知吳婦的身分及住址，迅速協助她返家2公里外的住家。

員警撥打電話給吳婦家屬時，其女兒接到警方電話也嚇一大跳，原來吳姓老婦患有失智症，平時都跟女兒同住，1年前走失後，家人也特別留意，在母親常穿的衣物縫上名字預防再次走失。不料這次吳姓婦人趁家人出門上班時又獨自出門，得知員警護送母親安全返家，吳婦女兒才稍感放心，再三向警方表示謝意。

警方提醒，疫情期間，叮嚀家中有運動習慣的長輩其減少外出，出門落實防疫，有失智症狀長者，可配戴防走失手環等協尋措施，以利走失時，讓警方能快速掌握其身分，迅速協助返家。另籲，若發現在街頭發現需要協助的長輩，不吝伸出援手，留住迷失長輩並通知警方協助，讓他們能儘快平安和家人團圓。