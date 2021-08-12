因全球主要生產國中國鎳產量下降引發供應上的擔憂，另外美國通貨膨脹降溫，貨幣緊縮政策擔憂獲得緩解，令美元下跌，使得以美元計價的金屬價格更顯便宜具吸引力，致倫敦(LME)周四(8/12)鎳價上漲。

周四(8/12)截至台北時間13:35，倫敦金屬交易所(LME)期鎳價格上漲1.87%，報每公噸19,730美元，盤中最高一度觸及每公噸19,750美元高點。(商品行情網)