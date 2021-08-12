《商情》供應擔憂 期鎳上漲1.87％ 14:002021/08/12 時報資訊 呂方維 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 因全球主要生產國中國鎳產量下降引發供應上的擔憂，另外美國通貨膨脹降溫，貨幣緊縮政策擔憂獲得緩解，令美元下跌，使得以美元計價的金屬價格更顯便宜具吸引力，致倫敦(LME)周四(8/12)鎳價上漲。 周四(8/12)截至台北時間13:35，倫敦金屬交易所(LME)期鎳價格上漲1.87%，報每公噸19,730美元，盤中最高一度觸及每公噸19,750美元高點。(商品行情網) 《國際油價》庫存減少 原油期貨漲逾1％ 《商情》美元翻黑 支撐紐約期金漲逾1％ #擔憂 #供應 #LME #周四 #期鎳 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《商情》庫存低於預期 拉抬大馬棕櫚油跳漲7％ 10:022021/08/12 財經 《商情》供應擔憂緩解 周三期銅價跌 09:112021/08/12 財經 《盤中解析》量縮缺主流 台股季線下無力 10:532021/08/12 財經 《商情》獲利了結 紐約期棉回跌 10:022021/08/12 財經 港交所 上半年獲利增26％ 04:102021/08/12 全球財經 《日股》晶片股前景看衰 日股連4漲止步 15:592021/08/12 財經 7月CPI增速減弱 美通膨紓緩 道瓊標普創新高 04:102021/08/12 財經要聞 《期貨》8月台指期開漲37點 金電齊回神 09:112021/08/12 財經 《國際金融》飆不累！ 歐股連8日收盤創新高 09:452021/08/12 財經 《盤後解析》量能急凍 季線站不回 14:342021/08/12 財經 《基金》美國拚電動車銷售占比達半數 電動車迎長高期 10:192021/08/12 財經 財經熱門新聞 mRNA疫苗驚爆3大新副作用 莫德納股價中彈倒地 - 財經 航運爆史上最大危機 全球350艘貨輪卡港口 航商竟下海做這事 - 財經 5倍券與發現金有何不同？謝金河1句神比喻 - 財經 元大金爆量重摔7％ 網友：海運仔的逆襲阿 - 財經 美股複製1999年崩盤前夕 華爾街大空頭警告：散戶將成韭菜 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。