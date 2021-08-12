美國紐約州長古莫（Andrew Cuomo）涉不當觸摸、親吻、擁抱11名女性的調查報告3日公諸於世後，殺傷力之大，迫使聲望一度如日中天的古莫宣布下台。

63歲、民主黨籍的古莫投入政壇40年，2011年起擔任紐約州長，目前出任第3個任期。

儘管從未出馬參選總統，外界臆測他可能有野心將政治舞台從「州」擴大至「聯邦」。而去年COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情爆發，紐約成為美國重災區時，他天天舉行記者會更新疫情進度的積極作為，更讓他受到全美各地的關注。

然而，紐約州檢察長詹樂霞（Letitia James）本月3日公布歷經5個月的獨立調查報告，斷定古莫曾做出觸犯聯邦法和州法的行為。古莫面對罷免壓力下，最終在昨天宣布辭職，成為最新一名被反性騷與反性侵「我也是」（MeToo）拉下馬的位高權重男性。

至於被害者做出哪些指控，古莫的說法又是如何？以下是情節最重大的幾起指控。

● 行政助理一號

詹樂霞報告中的「行政助理一號」是現年32歲的柯明索（Brittany Commisso），她指控古莫2019年12月底第一次不當撫摸她，當時她在州長官邸幫忙草擬講稿，事後古莫建議兩人自拍，卻趁機抓她臀部，接著把手伸進上衣抓胸部。

柯明索日前接受媒體採訪時說：「我負責拍照，期間感覺到他手從我背部伸到臀部，還動手搓揉。不是很快刷過去那種，是去抓我的臀部。」

針對這項指控，報告說古莫否認對柯明索毛手毛腳。他說：「我瘋了才會做出這樣的事。」

● 州警說詞

一名隸屬州長保護小組的州警指控，古莫曾用手指畫她後背，還喊了一聲「妳好啊」。她說，還有一次，古莫把手推向她的腹部，「在胸部和私處之間游走」。

古莫在他辭職聲明中說自己不記得有這樣的事，「但如果她說有，我相信她」，還說他這種舉動並非「自覺性」的。

「我沒有任何性聯想，沒有任何親密意圖，我根本沒在思考。」他說：「但發生這種事也太遲鈍，讓她難堪，不尊重人家…我希望親自向她和她家人道歉。」

● 行政助理N號

檢察長報告稱，另一位行政助理班奈特（Charlotte Bennett）說，古莫曾詢問她「她對愛情或兩性關係的偏好，問她遭性侵的過去，還向她說了自己的戀愛關係狀態和偏好」。

報告稱，班奈特形容跟古莫的這段對話「簡直就像恐怖電影」。

報告稱，古莫「否認了一部分」指控，但並非全盤否認，並說所有指控中，班奈特這部分「困擾我最深」。據稱，古莫說他以為自己在幫助對方，「我以為我學得夠多，個人經驗多到足以協助，但我錯了」。

● 特別顧問

州長特別顧問鮑藍（Lindsey Boylan）指古莫多次說出「讓人毛毛的」話，包括提議大家玩脫衣撲克，還曾說如果他是隻狗「也會上你」。

鮑藍說古莫曾直接朝她的唇親下去，並稱古莫對待她的方式「十分羞辱人」。

詹樂霞報告指出，大多數指控基本上都是無爭議的。（譯者：蔡佳敏/核稿：盧映孜）1100812