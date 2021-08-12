亞太電信全力衝刺5G市場，宣布正式啟動與遠傳合作的3.5GHz共頻共網服務，於全台門市開賣「5G極速升等」方案，申辦指定方案，首創加贈「上網補充包」，數據流量加量不加價，相較業界同級資費的上網流量最高增加28％，全力強攻市場。

亞太電信與遠傳電信進行3.5GHz頻段5G網路共頻共網的合作，目前全台網路人口涵蓋率已達80％，在3.5GHz共頻共網架構下，提供用戶80MHz大頻寬的5G高速上網服務，極速理論峰值達1Gbps。

亞太電信表示，共頻共網為國際趨勢，且台灣地狹人稠，減少基地台重複建設，可降低大量電力耗費及民眾對電磁波的疑慮及市容的衝擊，善盡企業社會責任；而透過共頻共網節省的經營成本，能更有效運用資源，聚焦5G多元應用和內容服務的拓展，帶動5G技術革新與產業發展，對消費者、產業、環境與社會都是多贏局面。

亞太電信表示，多數消費者選擇吃到飽方案，但使用的流量並無預期中多，根據愛立信行動市場報告指出，台灣所在的東南亞區域，未來5年後使用流量平均達39GB，亞太電信針對非吃到飽的用戶，首創加贈「上網補充包」，用戶可依照個人使用需求彈性調整，流量用畢，可依天數或流量加購。