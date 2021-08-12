中西區民生路列入今年路平專案改善路段。（工務局提供／曹婷婷台南傳真）

台南市是不少遊客鍾愛的旅遊去處，台南市政府拚觀光也拚路平，近期完成發包位居觀光重點道路之一的湯德章紀念公園圓環周邊的中山路及民生路路平改善工程，預計9月15日進場施作。

工務局表示，台南市火車站至湯德章紀念公園圓環的中山路及向安平方向延伸的民生路，是連接火車站周邊與安平的重要聯絡道路；此路段因貫穿台南繁榮的舊城核心地區，及湯德章紀念公園周邊的歷史建築，出圓環後沿著民生路即可到達安平，對於觀光及漫步台南市區相當方便，是主要觀光路線之一。

圓環周邊道路無論平時、假日交通流量大，上下班時間也是市民重要通勤道路，工務局針對路況較差的路段：中山路(火車站前圓環至湯德章紀念公園圓環)及民生路（湯德章紀念公園圓環至西門路）納入今年路平專案進行改善。

工務局表示，民生路及中山路路平專案改善工程，民生路568公尺，中山路758公尺，全長共約1.3公里，經費1301萬元，工程內容包括路面改善、孔蓋下地300餘處及洩水坡度的調整，預計於9月10日至9月15日進場施作。為減少對市民交通、通勤影響，也將採夜間施工，施工期間採單側封閉，另側雙向通車；道路改善完成後，除提供用路人平坦舒適道路，提升通行安全，也為街道景觀的觀光加分不少。