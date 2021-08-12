自購52.4萬劑AZ今到貨！陳時中曝施打對象 透露：近期還有一些疫苗會來

我國自購的52.4萬劑AZ疫苗預計在今日下午3時40分抵達桃園國際機場，待完成通關程序後，直接運送至指定冷儲物流中心進行後續檢驗封緘作業，再提供給民眾接種。指揮官陳時中說，這波AZ的目標接種對象群，原則上是按年齡層往下開放，但詳情仍需再討論。

指揮中心指出，該中心係於去(2020)年10月30日與台灣阿斯特捷利康公司簽署1000萬劑疫苗供應合約，先前已到貨的包括3月3日11.7萬劑、7月7日62.6萬劑、7月15日56萬劑、7月27日58.2萬劑，本次提供第五批疫苗，截至目前總計約241萬劑到貨。

本次提供之疫苗係為多劑型包裝，每瓶10人份，需存放於2-8℃的環境，本批效期至110年12月31日。

陳時中表示，這波AZ的目標接種對象群，原則上會按年齡層往下開放，但詳細還要再討論。而且接下來可能會有疫苗來，會做整體的安排以後，再向大家報告。