朱立倫（中）12日來到苗栗縣議會拜會國民黨團議員。（民眾提供／陳育賢苗栗傳真）

前國民黨黨主席朱立倫宣布參選黨主席，下鄉請益行程12日來到苗栗縣議會拜會國民黨團議員，朱立倫強調，國民黨現在最重要的是加強領導力、戰鬥力，要先打贏2022年選戰，沒有2022就沒有2024，2024年一定會推出最強的候選人。

朱立倫表示，國民黨現在面對的是2022的選舉，2022沒有打贏絕對就沒有2024，朱立倫一定會帶領國民黨團結一致，先打贏2022選戰，2024更將無私無我的推出最強的總統候選人。

朱立倫說，兩岸論述一定要一貫、一致，不能變來變去，不能去年一個樣，今年一個樣，國民黨的黨綱與黨章的規定非常清楚，包括九二共識、一中各表，堅持中華民國的民主自由，維護中華民國憲法，除了「求同存異」之外，他也進一步希望要「求同尊異」，這是在8年前他就曾提出過的。

他說，兩岸一定要交流、一定要和平，他不但會重啟這個交流平台，也希望兩岸關係更穩定、安定、和平。

另，對於美國，未來他上任黨主席的第1天就會設駐美代表處的籌備處，會盡快的年底前開幕，讓國民黨所有駐美的工作、對外的關係能夠更清楚。

朱立倫強調，國民黨就是1個團隊，這次每位有意參選黨主席的人都是好朋友，大家都是團隊的一分子，他如果能回到黨中央，一定會重要大家的力量，一起來為國家努力。

朱立倫也對於美、中、台的關係作出表示，他認為，美、中、台的關係是競爭且是合作的關係，國民黨能夠在兩岸和平與區域安全上作出貢獻，不會製造衝突與對抗。