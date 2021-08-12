悠遊卡公司於11日公布「麟洋Taiwan in悠遊卡」套卡卡樣，隨即引發熱議，不僅原先桃紅設計的卡面被戲稱為「喜帖」，另一款決勝點設計的卡面也被酸沒創意，很像知名遊戲明星三缺一。對此，台北市議員邱威傑、網紅呱吉則表示，這好像是個很犀利的批評，但卻忘記明星三缺一熱賣20年的事實。

「麟洋Taiwan in悠遊卡」原先桃紅設計的卡面遭嫌醜，被戲稱為「喜帖」，悠遊卡公司立刻抽換改為白灰底色，搭配2組麟洋人像照，Q版「聖筊」圖樣則維持不變。另一款重現決賽最後壓線的決勝點「Taiwan in」，則遭指像明星三缺一的畫風。

「麟洋配」在東奧羽球男雙勇奪冠軍。（圖／季志翔攝影）

對此，呱吉今（12）日在臉書指出，他也覺得麟洋悠遊卡的設計有夠醜，是這輩子都不會買的等級，也有人取笑說這是明星三缺一，好像這是個很犀利的批評，但卻忘記明星三缺一熱賣20年的事實。

不過呱吉也說，雖然真的很醜，但相信不少人還是會喜歡這樣的設計，當然可以說公家設計物有提升國民美學素養的目標，「但是討厭菁英主義的反面就是擁抱世俗啊」，如果覺得很醜，大概就表示你不是目標消費者而已。

至於說悠遊卡好醜，呱吉覺得這是個人層面的抱怨，作為市議員，他還是看悠遊卡最後執行的成效來決定這是不是很爛的政策，而非靠主觀去說這產品是不是真的很爛。

雖然設計引來負評，但也釣出李洋回應緩頰，「我覺得很可愛喔！設計我們都有先看過，請大家多多支持」。