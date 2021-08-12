野百合世代發聯署 支持符合國際規範國產疫苗。截自直播畫面

野百合世代發聯署 支持符合國際規範國產疫苗。截自直播畫面

野百合世代部分成員今發起「我們支持台灣疫苗」連署行動；會中強調，明年以後疫情可能常態化，每年可能都要接種疫苗，台灣不能年復一年陷入疫苗受制國際情勢的窘境。發表支持台灣疫苗繼續進行三期試驗，以符合國際規範，供應全球疫苗市場等四項聲明。

他們強調，以他們的年紀，當初接種第一劑時的疫苗還沒有國產疫苗，但當台灣疫苗正式供貨，他們當中尚未施打者，願意優先選擇台灣疫苗；若需要第二劑疫苗混打實驗，願意作為人體臨床試驗的自願參與者。

會中強調，這項行動有51位曾參與野百合學運的民間人士共同發起，他們呼籲民眾儘速接種政府核可的各種疫苗。呼籲民眾儘速接種政府核可的各種疫苗，以提高施打覆蓋率、建立群體保護力，不到1天已獲得逾500人支持。

1. 支持台灣疫苗繼續進行三期試驗，以符合國際規範，供應全球疫苗市場。

2. 疫苗是人道物資，政府必須加強對台灣疫苗的投資、管理與政策支持。2020年朝野在國會早有共識，我們全力支持此項共識。更應積極提供台灣疫苗，協助疫情慘重疫苗短缺的國家。

3. 當台灣疫苗正式供貨，我們當中尚未施打者，願意優先選擇台灣疫苗；若需要第二劑疫苗混打實驗，我們願意作為人體臨床試驗的自願參與者。當未來必須每年施打時，我們更願意優先選擇台灣疫苗。

4. 我們清楚認知台灣疫苗的安全性，更充分瞭解病毒各種變異恐難短時間結束。掌握自主的疫苗研發、技術與生產，才是長久之計。只要台灣持續發展各種新技術以求有效對抗變異病毒，就能為全球疫情做出世界公民的貢獻。

北醫醫療暨生物科技法律所教授李崇僖表示，這一波對國產疫苗的各種批評爭議，突顯出台灣的三大危機。一是信心危機、二是信任危機、三是安逸危機。三大錯誤認知導致對自主國產疫苗的態度是「不會做、不該做、不必做」，這樣的三重否定心態，正是台灣最大危機！

大藝埕創業人周奕成說，他們這個世代的人要扛起責任，否則很多的人會被錯誤的訊息誤導。台灣這次面對病毒的考驗，成績是非常好的。只是對自己的信心還不夠。

對於是否支持政府給予高端疫苗EUA這個作法，李崇僖，政府是在既定的程序，專業的審議，這些人也是國內對疫苗最瞭解的專家，他們一定支持這個科學的判斷。

他認為，過去藥品的研究需要三期臨床實驗，但這無法應對現在的疫情，因此各國都支持緊急授權，台灣的緊急授權是非常合理，也非常符合科學的。

台大新聞研究所教授洪貞玲說，這次率先支持連署的人士還包括前中華電信董事長鄭優、財信傳媒董事長謝金河、仁濟醫院院長李龍騰等人。

記者會後，發起人也站到台上高喊，「我們支持台灣疫苗，台灣疫苗我OK」、「疫苗自主，台灣加油」等口號。