中央流行疫情指揮中心因應新冠肺炎，提升疫情警戒標準，桃園療養院防疫規範不忘廉潔，深化機關員工對廉政法規認知，充分瞭解法律明確規範，且為避免機關員工因群聚上課而感染，實體課程改採數位學習。

政風室主任表示，在各項防疫工作徹底執行外，廉政宣導教育不能停歇，為提高同仁自主選讀廉政課程意願，鼓勵同仁利用網路資源，學習各項數位課程，配合桃療官網公務員數位學習平台所推行一系列相關課程。

選讀以「廉政倫理」為關鍵字搜尋，或以課程名稱搜尋「廉政三護．阻斷圖利」、「我國廉政政策」、「公務員廉政基本認知」、「公務員法律責任及案例說明」、「圖利與便民」、「往來業者企業誠信倫理」等線上學習。

桃療醫護及行政人員因透過電腦線上數位學習，提高學習意願及參與廉政課程學習感，並於學習完畢後下載所修完課程，修畢前6名有護理科及行政單位同仁均優先參加政風室所辦理廉政課程考試及格。

11日在桃園療養院院務會議由院長邱献章頒發獎狀，並獎勵200元禮券的廉政宣導品，以鼓勵同仁防疫不忘學習精神。桃療表示，因疫情關係，會鼓勵同仁多利用網路各項數位學習，以提升自我學習能力及廉潔品德涵養，藉由廉政教育數位學習，強化檢舉貪腐行為管道宣導及向下扎根廉潔理念。