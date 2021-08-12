NBA自由市場已經開放一陣子了，大多球星都選擇與老東家續約或著離開前往別隊，除了湖人全新陣容引人注目以外，東區的熱火、公牛也都大進補，陣容深度有機會威脅籃網和公鹿，新的球季讓人非常期待，說到熱火，他們簽下洛瑞(Kyle Lowry)和塔克(PJ Tucker)，實力升級。

另外他們送走卓拉吉奇(Goran Dragic)，但與陣中大將吉米巴特勒(Jimmy Butler)和歐拉迪波(Victor Oladipo)續約，維持戰力上的完整，此外在稍早據名記查拉尼亞(Shams Charania)報導，熱火與待了18年的元老哈斯勒姆(Udonis Haslem)簽約，合約是1年260萬。

Udonis Haslem has reportedly signed with the Heat for a 19th season!



The only other players to spend more seasons with one team are Dirk (21) and Kobe (20) pic.twitter.com/T4SEMh1d9M — SB Nation (@SBNation) August 11 2021

如此一來新球季將是他第19季，也讓他成為NBA歷史第5人，與諾威茲基(Dirk Nowitzki)、柯比布萊恩(Kobe Bryant)、鄧肯(Tim Duncan)和史塔克頓(John Stockton)並列為同一支球隊效力至少19年的球員，哈斯勒姆果真是名符其實的「南灣隊魂」。

其實前幾年他就打算退休，尤其在「閃電俠」韋德(Dwyane Wade)退役那年就考慮與其同進退，但最後仍選擇繼續征戰，擔任球隊老大哥的職務，輔佐年輕人更進步，也能在關鍵時刻鼓舞士氣，但上季由於傷病關係，他只打了3分鐘，拿下4分1籃板。

確實征戰NBA長達19年的他在體能與技術不如當年，目前更高齡41歲，為何他那麼堅持要留隊打球，或許是他和這座城市有太多緊密聯繫，畢竟他是從邁阿密土生土長的，相信要他離開球隊可能會很捨不得，熱火以象徵性的1年290萬留下他算是一種尊重。

哈斯勒姆2002年以落選秀之姿進入NBA，2003年開始為熱火打球，之後成為球隊的精神支柱，2004年入選年度最佳新秀第二隊，2006、2012、2013年隨著熱火拿下三屆總冠軍，經歷過與年輕韋德、熱火三巨頭和年老韋德回歸的日子，生涯場均有7.6分6.7籃板。