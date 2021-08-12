仁寶公布第二季財報，第二季合併營收受限於零組件缺料，季減3%、至2609.94 億元，也因為缺料影響，生產效率及產能利用率下滑，因此第二季合併營業淨利較上季減少22%、為25.49億元，營業淨利率為1%，但在業外收入穩定貢獻下，仁寶稅後淨利為24.67 億元，季減 6%、年增 24%，第二季EPS為0.57元。

仁寶上半年合併營收為5309.86億元，年成長19%，合併營業淨利為58.24億元，年成長77%，上半年稅後獲利為50.87億元，年成長 96%，上半年EPS為1.17 元。