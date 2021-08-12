《蕭敬騰娛樂先生世界巡迴演唱會》線上完整版將在LINE MUSIC首播。（華納音樂提供）

蕭敬騰近來在大陸工作滿檔。（喜鵲娛樂提供）

蕭敬騰近來在大陸工作滿檔。（喜鵲娛樂提供）

「金曲歌王」蕭敬騰即將在2022年展開全新企劃《蕭敬騰17Neon9世界巡迴演唱會》，明年3月率先於上海首場演出；而距離與觀眾見面還有超過半年的時間；老蕭今天再度宣布驚喜，將限時在LINE MUSIC上架《蕭敬騰娛樂先生世界巡迴演唱會》完整版，並於8／14(六)中午12點正式啟售，8／29(日)隆重上線！

工作滿檔不停歇的老蕭除了忙碌於各檔節目的錄製，最近也正積極為了即將在明年到來的《蕭敬騰17Neon9世界巡迴演唱會》準備，而這場演唱會有著創新、獨特、炫麗及稀有之意，向來不斷求新求變也從不怕改變的老蕭，為了巡演絞盡腦汁，希望帶給期盼已久的粉絲們有別於以往演唱會的視覺、聽覺饗宴。巡演第一波城市包括上海、重慶、深圳、寧波、北京後，各地粉絲即不斷敲碗直呼「求加碼」，老蕭除了盡力安排之餘，今日也宣布將在LINE MUSIC限時上架《蕭敬騰娛樂先生世界巡迴演唱會》完整版，讓大家重溫現場。

相當懷念在演唱會現場與樂迷們互動的老蕭，也提起過去在《娛樂先生》系列巡演時印象最深刻的即是看到來自世界各地粉絲不畏千里聚集在一起享受音樂的畫面。老蕭提到：「那個畫面現在想起來覺得時間好久遠；不過相信再不久的將來很快能再見到大家！」而獨家在LINE MUISC上架的《蕭敬騰娛樂先生世界巡迴演唱會》，則於本週六8／14中午12點正式在平台啟售。 ( https：／／lin.ee／5pnKzZ7／mstw／WM )

老蕭近來也在《談心社》節目中，暢談他出道14年來對於音樂及處事態度等價值觀。其中更提到他對音樂的執著與創新精神，他分享自己在選秀實境節目《草莓星球來的人》擔任導師，看著現在的參賽者也看見了自己，「節目中個樂隊的頭髮很長、髮質很好，想到自己剛出道頭髮也很長的樣子。」並大讚參賽者都有自己獨到的想法，更是成熟的音樂人，在他們身上學習了很多。

而他同時也感嘆道能做自己喜歡的事物、同時獲得大家的喜愛是不容易的事，對於自己身邊的一切都抱持著一慣感恩的態度。他也笑說：「以前我很龜毛，不會稱『歌迷』或『粉絲』，因為我覺得喜歡我的人不太會失去理智，但後來我決定放開自己的尺度，放鬆自己，因為那只是一個名詞。我很珍惜他們，是我很重要的存在！」感謝歌迷們的一路相伴。