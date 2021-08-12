日本全境COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情持續擴大，日媒報導，預料日本政府將檢討擴大「緊急事態宣言」適用地區；目前已發布宣言的東京都等6都府縣，也可能延後解禁。

日本TBS電視台報導，首相菅義偉今天預定跟相關部會首長商議疫情對策，日本政府相關人士研判，由於京都府與兵庫縣都希望能被納入宣言地區，「政府大概也不得不進行檢討」。

一旦日本政府擴大「緊急事態宣言」對象地區，為確認宣言發布效果必須持續一定期間，因此，原本預訂8月底解除宣言的6都府縣，也有可能再度往後延，預料日本政府近期將進行商議。

13日起到16日是日本盂蘭盆節4天連假，日本政府內部為了向民眾宣示更為強烈的訊息，有意見認為應擴大「緊急事態宣言」的對象地區。

受到轄內疫情快速擴散影響，兵庫縣及京都府政府今天將分別舉行防疫對策本部會議，討論是否籲請中央政府4度發布「緊急事態宣言」。

兵庫縣昨天新增608例確診病例，創歷史次高紀錄；病床使用率也到達50.4%，超過日本政府防疫對策分科委員會所訂的第4階段目標。

京都府昨天新增341例確診病例創歷史新高，病床使用率超過70%。（譯者：黃名璽/核稿：盧映孜）1100812