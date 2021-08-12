行政院發言人羅秉成表示，五倍券可讓你貢獻1千元，全民參與式經濟太難得。國民黨立委洪孟楷抨擊，拜託，這是人民納稅錢，不是你行政院口袋掏的慈善金，應該救命的錢被民進黨政府拿來像集資樂透彩，無法苦民所苦又說風涼話，錯誤劇本一再上演，就是跟人民距離太遠。

行政院發言人羅秉成今天表示，說要發現金，誰會反對？誰會不高興？但民眾拿到現金會去做什麼？還錢啊、繳稅啊、繳罰鍰啊！他強調，五倍券最難得的地方，在於這是全民參與式的經濟，「我也貢獻我的1千塊，一起幫助我國內需市場」，這是非常難得的事。

面對政院力推五倍券，洪孟楷表示，去年三倍券最後高達92％國人使用紙本、僅7％多使用電子支付，也讓國庫多增加近23億的印刷、配送、兌換成本。最明顯的是連蔡總統、蘇院長消費也採紙本而棄電子支付，今年民進黨政府執意要推票券而不是發現金，現在仍強調電子先行，但一樣的劇本去年已經演過一遍，錯誤還要再重蹈覆徹？根本只是口號紓困、無法苦民所苦。

洪孟楷說，當初蔡政府希望電子綁定與紙本不要落差太大的目標顯然徹底失敗，最後都再加印紙本，電子綁定數量最後只有181萬人綁定數，超過92％民眾選擇紙本。最明顯的就是連民進黨的大官們出外消費也是手持紙本，一年過去都要重頭再來一次，君子說「不貳過」，但為何民進黨政府就是記不起教訓，無法避免錯誤一再發生。

洪孟楷進一步抨擊，政院發言人羅秉成還說「民眾出一千換券有參與感」，拜託，這是人民納稅錢、不是你行政院口袋掏的慈善金，且又不是在買樂透，應該救命的錢被民進黨政府拿來像集資樂透彩，無法苦民所苦又說風涼話，錯誤劇本一再上演，就是跟人民距離太遠。