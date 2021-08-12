37歲網紅「最美博士」許藍方爆出不倫風波，外界也質疑她的醫師身分，起底其實她是護理師，畢業於台北醫學大學護理學博士，主要研究領域與男性尿失禁、性功能障礙等相關，也包括芳療情緒諮商、健康管理諮詢、肝膽腸胃暨新陳代謝科，畢業後也是擔任護理師，根本沒有醫師背景。

許藍方曾任萬芳醫院護理師，後來到耕莘健康管理專科學校當專任助理教授，直到2016年因參加綜藝節目《最強大老師》，簽約給TVBS職人經紀部門，開始轉換跑道，由於對性學有濃厚興趣，許藍方2018年開始在Youtube頻道發布影片，宣導和性教育相關議題。

由於許藍方外貌出眾，又觸及大尺度話題，因此她的人氣越來越高，累積知名度後，她也會受邀上電視節目分享醫療、兩性相關話題，獲封「最美性學博士」封號，沒想到如今卻遭爆料介入模範醫師夫妻的婚姻中，讓她知性優良的形象一夕之間崩毀。

事實上，許藍方遭爆與醫師人夫搞不倫，甚至傳性感照給對方，儘管她矢口否認還揚言提告，甚至反指男方騷擾，男方卻已經認了此事，還坦承2人至少上摩鐵3次以上，夫妻倆甚至共同發表聲明承認有外遇一事，然而許藍方又曬出對話截圖打臉對方夫妻倆，讓人霧裡看花。