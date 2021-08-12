北市未成年無照駕駛案今年已超過2000件 疫情降級後恐再提高

疫情警戒降級又適逢暑假，未成年無照駕駛比例恐再提高，台北市交通警察大隊指出，今年1月至7月就有2078件違規情事，日前更接連發生2起重大事故，造成未成年少年命危，為避免憾事再度發生，將規畫專案加強取締，無照駕駛最重可罰1萬2000元罰鍰且當場禁止其行駛。

無照駕駛向來是交警重點取締項目，尤其部分青少年有闖紅燈、行駛公車專用道等行為，讓不少人捏把冷汗，雖然今年受到本土疫情影響，路上車流驟降，據交大統計，三級警戒、5月15日至7月15日間，未滿18歲無照駕駛取締件數僅有207件，相較去年同期減少985件之多。

雖然上述情形值得開心，但隨著疫情警戒逐漸降級，加上現在為暑假期間，交大研判青少年集體出遊機會增加，無照違規案恐隨之提升，決議規畫專案加強執法，同時提醒家長應多關注子女在外的駕駛情形，防範交通事故發生。

交大執法組長黃孝勳表示，今年1月到7月就有2078件違規情事，6月還曾出現2起重大事故，1名15歲少年因無照騎車，造成頭部重創命危，另名17歲的少年，則是因騎機車時車速過快，不慎撞上正要迴轉的垃圾車，送醫搶救後仍宣告不治。

黃分析，在無照駕駛案中，部分青少年出現闖紅燈、行駛公車專用道等違規行為，青少年缺乏安全駕駛觀念的狀況，時常造成嚴重傷亡，若被警方取締將依道路交通管理處罰條例規定，處6000元至1萬2000元罰鍰且當場禁止其行駛，當事人及法定代理人或監護人都須參加道路交通安全講習。

交大呼籲，青少年別因貪圖一時方便，尚未考取駕照就騎車、開車出門，同時也提醒家長應多關心子女在外是否有無照駕駛情形，避免一時大意，傷了荷包也造成不必要的交通事故發生。