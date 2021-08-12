擁有天使美顏、魔鬼身材的樂天桃猿啦啦隊人氣成員巫苡萱，時常在社群分享生活近況，吸引粉絲追蹤，近日她曬出工作辣照，超兇猛好身材藏不住，還引來好友「國光女神」Lala蘇心甯驚呼「太美了!!!真的蹦出D」。

巫苡萱近日分享工作的造型，只見穿著細肩帶緊身短洋裝的她，超低胸設計讓她渾圓上圍險包不住，半球外露，深邃事業線更是一覽無遺，另外她一個側身，大展前凸後翹S曲線，性感指數爆表，照片發出不到1天，就吸引3萬網友按讚。

隊友琳妲看了後留言「要掉了」，Lala蘇心甯也驚呼「太美了!!!真的蹦出D」，網友也搶著大讚她「辣得剛剛好」、「真的快炸裂」，還有人誇張表示感覺肩帶快撐不住，要斷了。

巫苡萱是中職樂天桃猿啦啦隊「Rakuten Girls」隊長，擁有阿美族血統的她，外型甜美、五官深邃，更擁有D級傲人身材，是不少人心中的啦啦隊女神，日前她推出數位寫真，粉絲反應熱烈。

而巫苡萱除了在球場上勁歌熱舞外，她也不時出現各大綜藝節目，IG追蹤人數已超過72萬，足見她人氣相當高。