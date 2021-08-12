午後對流發展旺盛，易有短延時強降雨，氣象局今下午針對14縣市發布豪大雨特報，屏東縣山區有局部大雨或豪雨，臺灣各地山區有局部大雨發生的機率，請注意雷擊及強陣風，山區請慎防坍方、落石及溪水暴漲，低漥地區請慎防積水。

大雨特報：新北市、桃園市、新竹縣、苗栗縣、台中市、南投縣、雲林縣、嘉義縣、台南市、高雄市、宜蘭縣、花蓮縣、台東縣。

豪雨特報：屏東縣

氣象局也針對「屏東縣」發布大雷雨即時訊息，持續時間至16時30分止。旺盛發展的對流常伴隨打雷、閃電與劇烈降雨，並可能出現較強陣風甚或伴隨冰雹發生，若發生於溪流河川上游易於下游出現溪、河水暴漲，排水不良區域則易發生積淹水現象。

另氣象局也提醒，今天中午前後台東縣縱谷為高溫黃色燈號，請減少戶外活動及勞動，避免劇烈運動、注意防曬、多補充水份、慎防熱傷害。室內保持通風及涼爽，適時採取人體或環境降溫的方法，如搧風或利用冰袋降溫等。