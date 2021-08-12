大陸央視新聞用戶端12日消息，今年4月23日，一隻突然闖入黑龍江省密山市白魚灣鎮臨湖村的野生東北虎，成為新聞主角，這頭東北虎報請大陸國家林草局，確定命名為「完達山一號」，初步判斷為2到3歲的雄性未成年虎。吉林省天橋嶺林業局和天橋嶺森林公安局12日表示，透過衛星跟蹤圈顯示，「完達山一號」野生東北虎近日在天橋嶺林區和黑龍江林區交界處出現。天橋嶺森林公安局與天橋嶺林業局立即啟動聯動機制和人虎衝突預案，確保人不傷虎、虎不傷人。

據了解，「完達山一號」曾於5月25日來到天橋嶺林區串門，這次光臨已是該虎第二次來天橋嶺林區做客。得知該消息後，天橋嶺森林公安局和天橋嶺林業局緊急行動，對林區群眾發放宣傳單和告知書進行宣傳、普及野生動物保護知識和自我保護常識，告誡他們入山要盡量多人一起結伴而行，並隨身攜帶應急工具，在遭遇野生東北虎的危急時刻敲擊銅鑼或燃放鞭炮進行自救，防止威脅人身安全的事件發生。

民警與工作人員積極深入該區域，加大對該野生東北虎巡護和保護力度。並組成保護、巡護小組，開展入山巡護、清山清套活動，避免獵套、電網等獵具對其造成傷害。

同時在東北虎出現的主要區域，增設虎豹出沒標識和禁止入山警示牌，對來往行人車輛開展安全防範教育。為進一步加大打擊力度，天橋嶺森林公安局對該區群眾公布舉報電話，發現違法盜獵行為及時舉報，震懾不法分子。

天橋嶺林業局和天橋嶺森林公安局將持續關注「完達山一號」野生東北虎動向，確保東北虎的絕對安全。