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台北地院黃姓法官助理，在捷運站連續跟蹤黃姓女書記官4天，並持手機偷拍裙底，9日遭埋伏警察當場逮捕，檢察官訊後讓他6萬元交保，台北地方法院召開考績會前，他已經遞出辭呈，辭職獲准，但北院仍將他記一大過。

北院認召開考績會後，參考以往機關對於類似行為之懲處結果，考量本件行為人的行為樣態、持續時間及行為所產生的危害程度等，決議將黃男記一大過；據了解，黃男雖然已辭職，但因遭懲處，未來將影響他擔任公務員的考評。

被害的黃女指控，上週收到同事傳的簡訊，告知有個男子很可疑，疑似拿手機在偷拍她，要她小心，並附上黃男的背影影片，她隔天就特別注意周遭，搭手扶梯出捷運站時，餘光果然看到1名男子突然靠近，但她沒有證據，當下不敢動作。

黃女說，後來她找其他同事陪她一起去捷運站調監視器，赫然發現黃男從週二就開始跟蹤她，一連跟了4天，她無法忍受立刻報警，捷運警察後來就聯繫她，表示會派便衣警察陪同搭捷運，以及在小南門站埋伏等候，果然當場逮獲法官助理。