不少人都有馬桶塞住，導致水無法順利排出的窘境。一名男房東表示，自己手邊有一間本在出租的房子，女性房客退租後至屋內查看發現，馬桶竟塞住了，且流出來的水呈現一片汙黑，他只好請師傅幫忙，而師傅一眼便知道「9成9是房客將吸塵器灰塵倒入馬桶所致」。

原PO昨（11）日於臉書社團《房屋萬事通公社》指出，名下有一間本來在出租的房子，但美女房客退租後，他至屋裡查看屋況時發現，馬桶水管竟然堵住了，無論他怎麼通都無法排解，且流出來的水皆呈現一片汙黑，無計可施之下，只好請來師傅。

馬桶不僅水管堵住，沖出來的水皆呈現一片汙黑。（圖／翻攝自房屋萬事通公社）

只見師傅利用馬桶通管器深入馬桶後，黑水水位瞬間下降，但疏通後卻散發出陣陣惡臭，令原PO忍不住喊「原來美女也是人，大便是臭的」，不過師傅表示，馬桶會塞住、水呈現一片黑主要原因，9成9是房客懶得把吸塵器的灰塵倒入垃圾桶，直接往馬桶裡倒，「沒想到就塞住了！」

貼文曝光後，不少人看傻了眼，「確定是美女，不是『楣女』嗎？」、「這告訴房東們，女生不見得比較愛乾淨」、「真的是外面妝水水，裡面胎哥鬼」、「不就一個垃圾袋的事情，不需要多少力氣，怎麼會有這種人，房東好衰」、「吸塵器垃圾本來就不能丟馬桶啊」、「這馬桶到底經歷了什麼？」留言中更有房東分享自身經歷，「我本身是房東，我遇過把馬桶當作涮涮鍋的房客，把她切完的剩菜葉都丟馬桶」等。