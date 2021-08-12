美股漲跌互見，台股電子、金融類股小跌，航運股盤中買氣回升，跌幅收斂，終場加權股價指數收在17219.94點，下跌7.24點，跌幅0.04％，成交金額3190.68億元。收盤量能再度寫下近期新低，連續二天位未站穩季線。

國泰證期顧問處協理簡伯儀指出，美元指數近期出現上漲，指數突破月線反壓，亞幣近期也出現回檔，預期台幣在此影響下，短期有可能貶值，不利於後續資金動能轉強。

法人態度上，外資近期在現貨市場賣超雖然趨緩，但期貨未平倉空單近期仍為在相對高檔，整體空單仍偏高，本土投信雖然在集中市場調節趨緩，但在櫃買市場已經出現高檔調節，政府基金近期在出現回檔之際出現加碼跡象，顯示整體法人除了政府基金外，外資、投信對於台股仍未翻多，加上整體技術指標中如KD、RSI、MACD等指標仍持續維持修正，指標也未落底，整體來看，目前包括法人、資金、技術面目前仍不利台股。

簡伯儀認為，融資餘額近期也在指數快速回檔500多點下出現減少，本周前三個交易日融資已經減少153億元，融資減少幅度約5.3％，相較於這段時間指數345點，指數跌幅約跌幅2％，顯示融資減少幅度已大於大盤跌幅，籌碼短線有沉澱跡象。

就線型架構來看，雖然指數跌破季線反壓，但目前季線仍有二周時間扣抵在17000點之下，預期指數若未再出現明顯回檔下，季線仍將維持助漲走勢；就型態來看，近期頸線低點16893點(7月29日的低點)仍離目前收盤位置仍有一段距離，整體頭部型態仍未成型，加上近期跌勢的重心櫃買指數在經過連續幾天重挫後，今天反彈站穩季線支撐，顯示即便目前盤勢仍為弱勢，但預期短線在籌碼沉澱下，大盤應該有機會出現跌深反彈，投資人可靜待反彈再調節弱勢股。