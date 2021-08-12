電商平台eBay上季營收創下一年來最疲弱的增長，且本季營收獲利預測不如市場預期，顯示隨著經濟解封和疫苖開打，這場大流行病觸發的網購榮景正在走入尾聲。

周三eBay盤後股價下跌約1%。

執行長Jamie Iannone表示，春季流動人口增加對銷售造成影響，但該公司在收藏品、廣告和支付等領域的策略正在發揮成效，「我們在走出這場大流行病時比我們在陷入時更穩健」。

他並表示，若不計入出售八成南韓事業股份給新世界百貨旗下E-Mart公司的交易，eBay的表現符合或超出預期。

eBay公布第二季營收年增14%，為26.8億美元，不及分析師預期的30億美元，並創下4個季度以來最疲弱的增長。

經調整每股盈餘為99美分，優於分析師預估的96美分。

第二季平台成交總金額（Gross Merchandise Volume,GMV）年減7%，為221億美元。

財務長Stephen Priest表示，以12個月的滾動基礎來看，公司預期活躍買家人數將進一步下滑，但每位買家平均GMV將在未來幾季成長。

eBay預期本季營收介於24.2億～24.7億美元，經調整後每股盈餘介於86～90美分，落後分析師預估的營收29.2億美元和每股盈餘92美分。

eBay並宣布庫藏股計畫加碼30億美元。