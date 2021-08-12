安馳(3528)上半年營收為32.32億元，較去年同期增加25.6%，稅後淨利為1.49億元，每股稅後盈餘達2.26元，均創歷年同期新高，並分別較去年同期大幅成長34.81%與34.52%；7月營收為5.75億元，亦較去年同期大幅增加47.7%。

安馳表示，今年上半年營收獲利均創歷年同期新高，主要在於新冠肺炎疫情帶動遠距經濟蓬勃發展，推升5G高速傳輸、雲端邊緣運算及人工智慧物聯網等新興應用產品需求，加上全球晶片持續供不應求，安馳ADI產品線上半年出貨量較去年同期成長三成以上。從應用端來看，半導體高階製程用的自動化測試機台及IC驗證平台及出貨成長，其次是雲端邊緣運算及5G高速傳輸相關整合方案，而國防航太及工控相關應用出貨量亦持續提升，帶動安馳今年上半年營收及稅後淨利較去年同期大幅增加25.6%及34.81%。

安馳表示，今年上半年ADI產品線出貨量年增率超過八成，主要在於全球疫情推動遠距經濟及智慧工廠加速成為主流發展趨勢，客戶在工控自動化設備需求大增，安馳結合高精度的AC/DC轉換器及各項傳感器、LTC的高效電源模組，與5G傳輸用的射頻整合晶片等，應用於工控自動化、5G伺服器及電源監控系統等產品出貨量明顯提升。此外，新開發的產品震動監控系統、智慧工廠監控系統、煙霧偵測、水質分析及國防相位雷達等新興應用整合方案，目前均進入產品驗證階段，下半年可望放量出貨。

安馳表示，在Xilinx(賽靈思)產品線方面，半導體高階製程用的IC驗證平台及自動化測試機台出貨持續成長，雲端邊緣運算及金融科技等新興應用整合方案出貨量第二季開始放量出貨。下半年在Xilinx代理產品線方面將推出5G開放式無線電接取網路(O-RAN)相關高階網路通訊設備，搶攻5G私網應用標案市場；此外，Xilinx下半年推出新產品線Kria自適應系統模組SOM，加速端點客戶系統開發，積極搶攻機器視覺。

新代理產品線Qorvo部分，安馳表示，今年上半年銷售金額較去年同期大增1.5倍以上，主攻Wi-Fi 6/6E及Sub 6G的RF相關元件開發市場，以及5G基地台、小型基站等骨幹網路相關應用產品上，下半年將可望進一步拓展至衛星通訊、光纖、Wi-Fi及視訊串流等5G高速傳輸市場，提升在5G傳輸及AIoT等高端應用市場的佔有率。