帛琉旅遊泡泡將於14日重啟，不過各界仍相當憂心，在Delta病毒株流行期間，若未做好相關檢疫措施，恐會再讓「3+11」重蹈覆轍，形成另一個社區感染破口。不過衛福部長陳時中今天再次重申，沒有所謂的「3+11」破口，因為「3+11」的政策並沒有影響到社區，只是華航機組員與諾富特飯店的群聚事件。

陳時中今天再度提及3+11的機組員防疫政策，強調絕非造成國內大規模社區感染的破口，只是一個與華航機組員、家人，以及諾富特飯店有相關聯的群聚事件。

他說：「沒有所謂的3+11的破口，3+11的政策並沒有影響到社區，當然有一些機組員、家人、諾富特員工，屬於一個群聚事件，並非社區破口，我要再澄清一下。」

至於帛琉旅遊泡泡重啟後該如何避免重蹈覆轍？陳時中指出，我國依照帛琉的風險擬定防疫策略，帛琉現在已全員施打疫苗，加上本土0確診，我們也是採包機，沒有與國際上的人混搭，整體來講是安全防線。

為了以防萬一，陳時中也提到，在出發前以及回國後，都要進行PCR檢驗，返台後還需要5天的加強版自主健康管理，再加上深喉唾液的PCR檢測，已算是相當完整的防疫措施。