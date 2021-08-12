行政院規劃用於提振疫後經濟的5倍券，雖未定案，但相關進度引發關注，而今年一樣為紙本及數位並行，但不考慮發現金。至於民眾對於紙本或是數位券的意願如何，根據入口網站《Yahoo》最新民調顯示，截至今(12日)14時30分為止，已有2900名網友進行投票，其中有46.2%網友表示想領紙本券、26.6%為數位券、14.2%都可以，但也有8.5%表示都不會領，不知道和沒意見的則有4.5%。

行政院發言人羅秉成今指出，今年仍是紙本跟數位並行，數位先行還有所討論，5倍券規劃方向建立在3倍券成功基礎的精進方案，是有聲音說要發現金，大家想想我們有無發現金，有的，紓困發現金，紓困1.0到3.0有500多萬人受惠，今年紓困4.0有超過900萬人受惠，如果以今年來講，紓困4.0發出1500多億元。

《Yahoo》今起舉辦一項民調，詢問網友「領取5倍券，你想領紙本券還是數位券？」投票時間到16日為止，其中一題詢問網友「5倍券不能繳罰單、水電費、勞健保費，你覺得是否合理？」截至今(12日)下午14時30分許，有13.3%網友表達非常合理、13.1%還算合理、20.4%不太合理、50.3%非常不合理，另有2.9%為不知道和沒意見。

另外，羅秉成指出，總統蔡英文對行政院規劃用5倍券是肯定跟支持，也提醒這是在去年3倍券經驗基礎上，期勉行政團隊還有沒有可行性意見或是不夠好的及時改善，定案前各方意見也要予以注意，是一般性提醒，整體來講總統對政院報告5倍券規劃和進度都支持也肯定，也希望國人支持。