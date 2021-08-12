許禮憲從事石雕創作超過50年，近年他更利用各種媒材進行創作，圖為他的紅花崗作品「龍蝦」。（花蓮縣文化局提供／羅亦晽花蓮傳真）

「往來媒材之間-許禮憲個展」本月17日至9月30日，將於花蓮縣石雕博物館展出。（花蓮縣文化局提供／羅亦晽花蓮傳真）

今年適逢花蓮縣文化局石雕博物館開館20周年，隨著疫情趨緩，生活步調逐漸恢復正常，藝文活動熱絡復甦，文化局邀請台灣當代石雕藝術家許禮憲駐館辦理個展，57作品中，述說著他數10年來，在各式各樣媒材間的創作心得，盼能藉此撼動人心。

許禮憲是台灣當代具代表性的石雕藝術家之一，擅長石雕、塑造、繪畫、版畫、金屬雕刻等各類型藝術創作，能利用不同媒材間進行創作的全能藝術家。

許禮憲1947年在台北出生，西部農村成長，因自小有過人藝術天份，大學就讀國立藝專時，專攻雕塑，畢業後被延聘至花蓮榮工處大理石廠擔任產品設計，這也是他與花蓮結緣的開始。

不過許禮憲熱愛自由創作，因此毅然決定自立門戶，並在花蓮落地生根，成立工作室，從事石雕創作，孜孜不輟超過50年，累積作品數驚人，全台許多公共藝術及花蓮境內風景區均設有他的大型作品外，他也是目前石雕博物館典藏數量最多的藝術家之ㄧ，其中「人體」、「風帆」與「動物」系列作品膾炙人口。

「作品若要好，從生活開始」，雖然許禮憲生活簡樸，不追逐物質享受，卻重視每種物質，在他眼中，沒有不能用的廢才，因此他的創作材料多元，從石雕到木雕、泥塑、金屬、繪畫，甚至是人造石等，他認為每種材質都有屬於它的特性、侷限與限制，材料與藝術家間沒有絕對關係，創作者在對材料認識愈深，發揮的功能也會更加巨大而撼動人心。

文化局表示，石雕博物館適逢開館20周年，因此特別邀請許禮憲於本月17日至9月30日駐館辦理個展，展出石雕、木雕、人造石街道家具、瓷版釉彩、金屬雕刻、繪畫、廢棄物再利用等共57件作品，分享數10年往來不同媒材間的創作及心得，呈現他對創作的熱情與自信。