強化通路戰力，Gogoro祭出全新電動機車推廣通路制度，邀請全台灣傳統機車行，共同加入銷售與維修電動機車的行列。任何願意加速接軌電動機車趨勢的傳統機車行，不必負擔簽約金或是加盟金，都可以立即申請成為「Gogoro 特約推廣站」。

Gogoro表示，傳統機車行升級成展示、銷售、保養與維修電動機車的一站式服務通路，更重要的是仍可以同時保有燃油機車銷售與維修的服務，在「從油轉電」的過程中零風險的逐步轉型。

自2019年起，行政院請經濟部、勞動部與環保署共同合作推出「傳統機車行升級轉型輔導計畫」，希望協助全台灣傳統機車行在「運具電動化」的趨勢下，秉持「以油為本、以電為終」的概念，短期先達成同一家傳統機車行能夠「同時」服務燃油機車與電動機車的經營韌性。

「Gogoro 特約推廣站」呼應政府政策，期望在最短的時間內讓更多傳統機車行可以「油電皆賣、油電兼修」，幫助他們踏出轉型的第一步，且未來隨著更多品牌的電動機車加入市場，傳統機車行將不斷開拓出新藍海，展現與電動機車共榮的永續經營理念。

對傳統機車行而言，零簽約金、零加盟金、零庫存的「三零制度」，讓加入Gogoro全新通路制度不僅沒有門檻，也沒有任何風險，只要是營業登記項目包含「機車修理業」、「機車零售業」的公司，都可以提出申請。

Gogoro強調，這項全新的電動機車推廣通路制度，讓傳統機車行能在最低資源需求下進入電動機車商業領域，既能維持現行燃油機車的營運規模與客源，又能藉由銷售與維修電動機車，提升獲利機會與空間，讓傳統機車行朝向更好的經營發展方向邁進。