《喔熊黑琵樂透「踩」》+《我的幸福王國》

【旅遊經 洪書瑱報導】

「2021一見雙雕藝術季」系列活動-鹽雕展，於昨(11)日在台南市七股鹽山正式開展。一見雙雕藝術季活動今年邁入第10年，作品以鹽雕及漂流木雕為活動主題，其中鹽雕作品用180噸鹽在七股鹽山新打造10件新作品，其中包括：一件大型作品《我的幸福王國》，還有《一臂之力》等9座小型作品！而今年馬沙溝將沙雕改為「木雕」，將於21日開展，其中包括一件大型作品以鞦韆為創作發想的《幸福遊具》讓民眾和作品互動外，還有4件小型創作！作品將持續展出，相關活動進行至9月底！隨著鹽雕開展，象徵「2021一見雙雕藝術季」-鹽雕展正式開展！

今年七股鹽山除了過往《鹹鹹在家》重新修整外，再添10幅新作品，其中包括一幅大型作品《我的幸福王國》，和9座以當地生態為創造主題，如甲蟲、彈塗魚、招潮蟹等。

一見雙雕藝術季活動開鑼！

雲嘉南管理處處長徐振能表示，近期COVID-19疫情趨緩之際，雲嘉南管理處今年在七股鹽山運用約180噸的鹽規劃一系列凝聚歡樂，蘊育幸福的「濱海鹽樂園」，邀請大家來到鹽城堡-「我的幸福王國」、跟著喔熊組長與黑面琵鷺二位鹽選麻吉，踩著腳踏車暢遊台61幸福公路。鹽元素帶來身心靈的Spa、提升自身的能量，搭配國人現在最需要的注射疫苗，鹽雕展館內也特別以漂流木製作了時下最夯的針筒，作品名稱《一臂之力》，鼓勵大家儘快施打疫苗，同時2020展館的作區「鹹鹹在家」也重新整理佈置，有著以鹽打造的洗手台來提醒大家勤洗手、還有守護台灣的醫護英雄們「台灣加油」等，歡迎大家來感受由鹽所散發的天然負離子與幸福的力量。

※.鹽雕作品搶先看：

我的幸福王國

LOVE雙心奇緣

我是甲蟲王

旅遊達人-草鴞

海蘿拉鹽精靈

雲嘉南哇哇蛙

親一夏雲嘉南

今年一見雙雕藝術季除了全台獨有的鹽雕外，為呼應永續再生的環保理念，特別規劃以漂流木為創作主題，於馬沙溝海洋休閒運動渡假中心展出漂流木雕地景藝術，作為今年雙雕的主題。透過鹽與漂流木的藝術作品，結合觀光旅遊活動激盪新火花，展現雲嘉南觀光新「粒」量，預計8月21正式開展。相關作品共有五件，其中包括一座大型作品以「鞦韆」為設計靈感的《幸福遊具》外，還4件小型作品，以海螺為造型的《海洋的呼喚》；以螃蟹為造型的《蟹一下》；以海豚為造型《Happy 雲嘉南》等！

※.木雕作品搶先看：

幸福遊具

海洋的呼喚

海豚之躍

蟹一下

HAPPY雲嘉南台鹽公司吳容輝董事長表示，配合一見雙雕藝術季，台鹽公司特別加碼8/13-8/15於七股鹽山及布袋鹽山同步推出「3天限時優惠」，多樣限定商品、鹽滷豆花及鹽滷咖啡買一送一「成雙成對」優惠活動。

配合「2021一見雙雕藝術季」開展，「台灣好行-61西濱快線」及「61-1支線」將於8月14日正式復駛，西濱快線更與在地觀光圈業者合作，於KKday平台推出2款旅遊套票，讓遊客能深度體驗台南西濱美景與美食，凡購買「北門秘境二天一夜小旅行(限量5組)」或「鐵馬漁村一日遊(限量20組)」每人即可獲得【旅遊防疫安全包】1份。

另由高鐵嘉義站出發，往嘉義東石及雲林口湖景點的「179養嘉湖口-幸福公車」也將於8月14日恢復行駛，慶祝復駛免費搭乘優惠活動順勢延續至8月31日止；9月1日起路線將推出乘車1日券及3款優惠套票供遊客選購，凡於KKday平台上購買「海線雙人嘗鮮記(限量15組)」、「候鳥秘境追風趣(限量50組)」或「鹽工鰻魚幸福便當(限量20組)」每人即可獲得【旅遊防疫安全包】1份。

此外，今年亦與「可樂旅遊」合作，推出「夏日玩台南～一見雙雕藝術季、七股鹽山、夢幻水晶教堂、手作鹽滷豆花等一日遊與二日遊」(台中、彰化出發)，20人成團、一日遊售價＄988起，二日遊售價＄2988起。相關活動內容、台灣好行等訊息，可至「雲嘉南，好好玩!!」臉書粉絲專頁查詢！

圖片：雲嘉南濱海國家風景區管理處提供