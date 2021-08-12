裕毛屋專區販售「葡萄之王」美譽的巨峰葡萄。（7-11提供）

7-11獨家引進「北海道大雪山天然礦泉水」39元。（7-11提供）

看好國人期待赴日旅遊的渴望，7-11即起推出「日本第一名店」系列鮮食、引進日本限定的礦泉水、飲料、甜點，在家就能吃到專賣店等級料理和進口食品，更首度攜手台中日系超市「裕毛屋」，合作擴大生鮮結構，並導入「裕毛屋專區」。

7-11即起再度與「CoCo壱番屋」、「牛角」、「丸亀製麵」等日本連鎖名店合作，全新上市包含「壱番屋雙起司咖哩雞肉飯糰」 、「牛角炭火燒肉便當」，及夏季限定「丸亀製麵豆皮冷烏龍麵」，可藉由foodomo、foodpanda平台外送到家。

另看好疫情期間，生鮮商品需求提升，7-11繼今年7月份，與台中日系超市裕毛屋合作，推出生鮮組合箱後，即起進一步於住宅商圈設置「裕毛屋專區」，首波於台中原義、市鑫兩間門市導入，共引進麵包、包子、調理菜、粥品、湯品、高檔蔬果等結構，包含裕毛屋著名的「冠軍麵包」，採冷凍真空包裝，方便居家屯糧，還有巨峰葡萄、北海道的雪印牛乳等。

此外，7-11即起也引進多款日本萌趣糖果、甜點及礦泉水，如獨家推出日本最新「甘樂鮮果實軟糖電擊鳳梨果口味」、「日本甘樂Marosh軟糖葡萄汽水」，及「北海道大雪山天然礦泉水」等新品。