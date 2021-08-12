【LIVE直播】侯友宜最新說明｜2021.08.12

新北市今日新增1例確診，針對永和某公寓大樓群聚，新北市市長侯友宜昨日於應變記者會上說，整棟樓110戶236人全棟隔離，全面阻斷病毒傳播的可能性，今日市府團隊將於下午3時召開記者會說明最新疫情應變措施，《中時新聞網》將為您全程直播。

永和某社區的機動篩檢站將延長服務。（新北市府提供）

侯友宜說，今日新增1例，為居家隔離採檢為陽性，案例位於三重區；居家隔離列管人數為590人，今日有31人可以解隔離。今日的案例為在三重被友人感染，傳播鏈單純，至於永和某社區感染問題，侯友宜指出，用正向的態度積極面對問題，雖一開始先出現2個確診個案，但感染源清楚且做好隔離，就能穩定控制疫情，而在第3個確診出來時，便全面替整棟社區進行篩檢，同時鼓勵周邊住戶出面篩檢，並直言這次群聚能快速掌控，實在非常感謝市民配合廣篩。

中央流行疫情指揮中心今(12)日公布國內新增6例COVID-19確定病例，分別為4例本土及2例境外移入；另確診個案中新增1例死亡。

指揮中心表示，今日新增之4例本土病例(其中1例為居家隔離期間檢驗陽性者)，為3例男性、1例女性，年齡介於20多歲至50多歲，發病日介於今(2021)年8月4日至8月9日。個案分布為臺北市3例、新北市1例；其中2例為已知感染源、2例關聯不明，將持續進行疫情調查，以釐清感染源。