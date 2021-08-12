彰化縣議員張雪如（左）對於吳東興近年勤於筆耕的精神大表敬佩，她說更令人佩服之處是每本新書都頗受好評。（謝瓊雲攝）

68歲的彰化資深媒體人吳東興在花甲之年「再現江湖」重拾文筆，4年來已經連書版3本書，包含2本詩集、1人自傳式散文集。（謝瓊雲攝）

彰化縣資深媒體人吳東興，12日發表第2本詩集〈未完之詩以及未完手記〉新書發表會，花甲之年重拾文筆，4年來發表3本書，他說，希望在忙碌緊張的步調中，大家都能多點詩意，為生活增添一些清新的潤滑劑。

68歲的吳東興現為中華日報司法記者，曾任職民聲日報、台灣新生報，也曾擔任雜誌社發行人；投入新聞工作30餘年，逐漸疏遠最愛的文學創作，近年他決定「再現江湖」重拾文筆，利用業餘創作不墜。

2018年他發表第一本詩集〈非詩之詩以及詩非詩手記〉，隔年又發表自選集〈人生蒙太奇〉自傳式散文，今年發表第二本詩集，收錄88首詩、120則手記，和120張旅途中的攝影照片。

吳東興表示，第二本詩集內容多元，詩中有城市觀察、工廠見聞、生活插曲、旅行所感等，手記則有人生感悟、魔幻與現實吶喊等，更有自己所拍的一百張各種攝影照片，可說是「一魚三吃」、「一書三享受」，讀詩之餘還可欣賞不同內容和意涵的的照片，添增視覺饗宴。

新書發表會選擇在彰化縣議員張雪如服務處舉行，張雪如表示，吳東興少壯時酷愛讀書、寫作，從20來歲到30多歲，短短10年間出版8本散文、小說集，告別文青年代後，因媒體工作繁忙而遠離了文學創作，近年利用空閒創作，一連出版2本詩集、散文書都頗受好評。

吳東興說，新聞是他熱愛的工作，寫詩則是他的興趣，兩者並不相悖，反而有互相調和的作用；新聞偏向理性書寫，不能憑空編造，而詩則偏向感性，有感而發，進而發揮想像營造詩境。讀詩不僅可欣賞其中字句之美、或意境之深邈，進而移風易俗、美化心靈。

近年紙本書市場日益不振，詩集銷量更大受影響，不過，吳東興認為網路興起反而可以激發更多人接觸到詩，融入生活中，讓更多人能接受詩；他期盼能藉由出版實體書拋磚引玉，致力提倡「詩生活」，更企望能帶動一股「讀詩」風潮，讓生活有新意、有美意、有真意。