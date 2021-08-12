在這個科技發展快速的時代，有些人即使學歷不高，也能憑著亮麗的外表及特殊的才能，透過網路賺進大把鈔票。英國一名21歲女子因無心學業而輟學，為了繳清學貸只能進入寵物店工作，後來轉行成為成人平台上的「性愛教練」後，她不僅因此爆紅還為自己賺來大筆財富。

根據外媒的綜合報導，一名來自英國西密德蘭郡（West Midlands）的21歲女子艾蜜莉（Emily Black），一直以來都對讀書沒有興趣，因此在20歲時就放棄學業，但為了能快速繳清學貸，她只好進入當地的一間寵物連鎖店「Pets at Home」擔任零售員，並在網路上擔任模特兒賺外快。

但艾蜜莉自從某天聽聞一名經營成人網站的女星，一個月的收入竟能突破6萬美金（約新台幣167萬）後，她便對此事十分感興趣。艾蜜莉在男友的支持之下，毅然決然的辭去寵物店的工作，並上網註冊成為成人交友網站「Onlyfans」的會員，開始在該網站上販賣自己的性感裸照以及成人影片，很快的打開知名度，成為網站上的熱門女星。

隨著知名度越來越大，艾蜜莉也開啟了YouTube頻道，親自傳授自身的性愛技巧，並在成人網站上開設「一對一」的聊天服務，幫助許多床事不順的夫妻及情侶，成為另類的「性愛教練」，也受到大批女性粉絲的歡迎。

另外，艾蜜莉還擔任起英國內衣品牌的代言人，並為各種情緒用品進行開箱試用心得，讓她人氣火速飆升，不僅成功償還學貸，也為她帶來千萬的收入。

不過，艾蜜莉也呼籲想要「下海」賺錢的女孩們要三思，因為這個產業雖然可以帶來大筆鈔票，但曾拍過的影片及照片都會被存放到網路上一輩子，也可能被周圍任何人看到，必須確認自己能夠享受這個工作，並能夠面對無情的輿論壓力才行。