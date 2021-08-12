疫情二級警戒，警方仍持續臨檢八大場所，深怕有人違反防疫規範。新北市三峽區21歲徐姓男子與女友到汽車旅館投宿，並在房內吸食毒品，外出時因見到員警臨檢，心虛想落跑，未料轉身逃跑時，卻被三峽警分局長許芳毅識破攔下，當場被逮。

警方表示，徐男與27歲陳姓女友到汽車旅館投宿，遇到警方上門臨檢，但徐男卻藉故外出，未料準備逃離時被分局長識破攔下，而員警等人搜索徐男機車車箱也發現有吸食K它命(三級毒品)鐵盤一個，返回住宿房間後，更在廁所地面發現吸食三級毒品殘渣袋，茶几上也有毒咖啡包等毒品。

警方抓獲當下，徐男和陳女都坦言有吸毒，對盤問坦承不諱，當場被帶回派出所偵訊，被依違反毒品危害防制條例罪嫌函送偵辦。許芳毅表示，疫情當下，各地應該因地制宜彈性調整勤務作為，疫情趨緩，員警逐步恢復正常勤務運作，加強稽查、臨檢作為不會停止，也呼籲民眾不要以身試法。

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