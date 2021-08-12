新北市新莊區停放在中港路的定點垃圾車，今（12）日上午垃圾車駕駛在車斗內驚見1具女嬰屍體，急向警方報案，新莊警分局鑑識人員到場，見女嬰仍連接著胎盤，疑為剛出生的嬰兒，全身已發黑，警方調閱監視器，鎖定43歲陳姓女子涉嫌遺棄。據了解，警方經過濾監視器畫面，從倒垃圾的50多位民眾中，比對垃圾袋大小，將垃圾車內垃圾帶回分局逐一檢視比對，在其中一袋發現殘餘胎盤與關鍵口罩，才找到女嬰陳女。

據悉，該輛垃圾車每日上午6時定點停放在中港路、中華路口，但垃圾車駕駛與清潔隊員不會留在車上，今天上午6時50分許，垃圾車楊姓女駕駛見垃圾已裝滿，遂開動車上翻攪器翻動垃圾，赫然發現後出斗出現一具嬰屍，身體已呈現發黑，明顯死亡，嚇得趕緊向警方報案。

警方獲報立即成立專案小組，透過垃圾車的行車紀錄器，分析出50多位民眾前往丟棄垃圾，根據影像再逐一縮小範圍，比對垃圾袋大小，同時將垃圾車內的垃圾全部帶回分局逐一檢視比對，發現其中一袋垃圾袋內有剩餘的胎盤與丟棄口罩，進而比對出是女嬰的陳姓生母，騎腳踏車前往丟棄。

警方鎖定陳女身分後，今天上午11時許聯繫後，前往她內湖上班處將人帶回偵辦，陳女坦承因為孩子不小心流出來，才會拿去丟棄。