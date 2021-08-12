嘉澤(3533)上半年每股盈餘為14.915元，其中第2季稅後盈餘為7.09億元，季減14.89%，受惠於伺服器需求持續成長，嘉澤第3季及第4季營運可望維持穩定，雖然日系外資將嘉澤2021年到2023年每股盈餘下調4%到12%，但重申「優於大盤表現」評等。

IC元件缺料問題干擾電子產業鏈，嘉澤第2季合併營收為48.59億元，營業毛利為19.69億元，合併毛利率為40.52%，稅後盈餘為7.09億元，單季每股盈餘為6.855元，累計上半年合併營收為96.02億元，營業毛利為39.35億元，營業淨利為19.91億元，稅後盈餘15.42億元，每股盈餘為14.915元。

傳統旺季來臨，且Whitley滲透率逐季提升，嘉澤7月合併營收攀升到17.51億元，月增8.89%，年成長32.14%，累計前7月合併營收為113.4億元，年成長23.35%。

展望下半年，雖然NB除缺料問題亦有Chromebook需求減弱雜音，但伺服器因Whitley滲透率攀升可望維持穩定成長，嘉澤第3季及第4季營運可望維持穩定，下半年營運不看淡。

嘉澤日前公告以3.01億元取得越南太平省連河泰(Green iP-1)工業區土地使用權，預計明年動土興建新廠，以因應客戶需求。

由於嘉澤第2季財報比預期差，日系外資最新報告將嘉澤2021年到2023年每股盈餘下調4%到12%，受惠於規格升級與有利的產品組合，日系外資預估，嘉澤下半年毛利率將維持在40%以上，重申嘉澤「優於大盤表現」評等，目標價605元。