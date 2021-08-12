仁寶(2324)今舉行法說會，仁寶總經理翁宗斌表示，上半年NB產業逆風因素包括，缺料、零組件漲價和新台幣匯價不穩定。目前看來H2缺料仍不樂觀，矽晶圓並未有效擴產，缺料可能要到明年下半年才能緩解。第三季的出貨因長短料情況略優於2Q，預期出貨會優於2Q。仁寶車用電子的海外布局，很快會和大家分享好消息。

仁寶第二季合併營收因受限於零組件供應情形，季減3%至新台幣2609.94億元。亦因缺料影響，生產效率及產能利用率下滑，因此第二季合併營業淨利較上季減少22%，為新台幣25.49億元，營業淨利率為1.0%。但在業外收入穩定的貢獻下，合併稅後淨利為新台幣27.2億元，其中歸屬母公司業主之淨利為新台幣24.67億元，季減6%，年增24%。單季每股盈餘為0.57元。上半年毛利率為3.5%，營益率1.1%，均較去年同期成長。第二季NB/PC營收占比約67%，非PC約33%。

累計上半年合併營收達新台幣5,309.86億元，年成長19%。合併營業淨利為新台幣58.24億元，年成長77%。歸屬母公司之淨利為新台幣50.87億元，年成長96%，上半年每股盈餘為1.17元。

翁宗斌表示，在商用筆電方面，H2和明年的需求是成長的，至於消費型筆電則看疫情的變化。兩者合起來看，明年保守看出貨至少持平，好一點可以有個位數的年增。Chromebook的變數則是比較大。